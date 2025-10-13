Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки

Новини

Шведська королівська академія наук вирішила присудити Премію Шведського центрального банку з економічних наук памʼяті Альфреда Нобеля 2025 року (вона ж Нобелівська премія з економіки) Джоелу Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Говітту «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

Про це повідомили організатори премії.

Причому половину премії присудили Мокіру «за визначення передумов сталого зростання завдяки технологічному прогресу», а іншу половину — спільно Агіону та Говітту «за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню».

Як зазначають на сайті премії, протягом останніх двох століть уперше в історії світ спостерігав стале економічне зростання. Це вивело величезну кількість людей з бідності та заклало основу нашого процвітання. Цьогорічні лауреати пояснили, як інновації забезпечують поштовх для подальшого прогресу.

Джоел Мокір використовував історичні джерела як один із засобів для розкриття причин сталого зростання, що стало новою нормою. Він продемонстрував, що для того щоб інновації змінювали одна одну в самогенерувальному процесі, нам потрібно не лише знати, що щось працює, але й мати наукові пояснення, чому це так. Останнього часто бракувало до промислової революції, що ускладнювало розвиток нових відкриттів та винаходів. Він також наголосив на важливості того, щоб суспільство було відкритим до нових ідей та дозволяло зміни.

Філіп Агіон та Пітер Говітт також досліджували механізми сталого зростання. У статті 1992 року вони побудували математичну модель для того, що називається творчим руйнуванням: коли на ринок виходить новий і кращий продукт, компанії, що продають старіші продукти, програють. Інновація являє собою щось нове і тому є творчою. Однак вона також є руйнівною, оскільки компанію, чия технологія стає застарілою, витісняють з конкуренції.

Лауреати різними способами показали, як творче руйнування створює конфлікти, які необхідно вирішувати конструктивно. Інакше інновації будуть заблоковані усталеними компаніями та групами інтересів, які можуть опинитися у невигідному становищі.