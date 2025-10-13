ХАМАС звільнив всіх 20 ізраїльських заручників, Трамп заявив про закінчення війни
- Ольга Березюк
ХАМАС передав Червоному Хресту ще 13 ізраїльських заручників — це друга і остання група з 20 досі живих полонених, яких донедавна утримувало угруповання.
Про це пише ізраїльське медіа Ynet.
Серед звільнених: Бар Куперштейн, Евіатар Давид, Ром Бреславський, Йосеф Хаїм Охана, Сегев Калфон, Авінан Ор, Елкана Бухбот, Максим Харкін, Німрод Коен, Матан Ценгаукер, Давид та Аріель Кунео, а також Ейтан Горн.
Інших сімох заручників звільнили раніше цього ж дня. Вони вже на території Ізраїлю — ЦАХАЛ публікував відео, як автівки з заручникам повертаються додому.
Як пише The Time of Israel, тіла 28 інших заручників досі залишаються в руках ХАМАС, більшість з них планують перевезти до Ізраїлю пізніше сьогодні.
Сьогодні до Ізраїлю приїхав президент США Дональд Трамп. Виступаючи перед журналістами в Кнесеті, Трамп ствердно відповів на запитання про те, чи закінчилася війна в Секторі Гази.
«Це чудовий день. Це зовсім новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було», — заявив він, стоячи поруч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
Війна між Ізраїлем і ХАМАС
Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази.
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.
Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.
Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не змогли домовитись.
8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня уряд Ізраїлю схвалив цю угоду.