Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров виграв справу в ЄСПЛ про «неналежну меддопомогу» в СІЗО. Україна має виплатити йому майже €10 тисяч

Ексочільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який фігурує в справі про хабар у 700 мільйонів гривень, через Європейський суд з прав людини відсудив в України майже €10 тисяч нібито за «неналежну медичну допомогу» під час тримання під вартою.

Про це стало відомо з тексту рішення суду в справі «Монахов та інші проти України».

За словами Насірова, після прибуття до слідчого ізолятора йому поставили діагноз дисциркуляторної енцефалопатії II стадії, гіпертензії II стадії та церебрального атеросклерозу, який пізніше прогресував до гіпертензії III стадії, гіпертонічної хвороби серця, ішемічної хвороби серця та інших серйозних хронічних захворювань.

Ексочільник Фіскальної служби стверджував, що мав високий кровʼяний тиск і повторні скарги на здоровʼя протягом року — з листопада 2022 року по листопад 2023-го. Проте він нібито отримував лише симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями та лише двома зовнішніми консультаціями.

Насіров заявляв, що Вищий антикорупційний суд двічі видавав наказ перевести його до лікарні для обстеження та лікування, але ці накази начебто ігнорували. Колишнього голову ДФС врешті доправили до лікарні лише у квітні 2024 року.

У документах Європейського суду з прав людини вказується, що «постійне невиконання судових наказів та ненадання своєчасного й адекватного лікування свідчить про серйозні недоліки у забезпеченні належної медичної допомоги під час утримання під вартою».

Суд визнав, що проти Насірова порушили статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Тепер Україна має виплатити експосадовцю €9 750 моральної та матеріальної компенсації.

Що передувало

У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру. Йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього депутата Олександра Онищенка, що завдало державі два мільярди гривень збитків. Суд заарештував чиновника з можливістю вийти під заставу в 100 мільйонів гривень. За 10 днів дружина й тесть Насірова внесли ці гроші, й він опинився на волі.

Також Роман Насіров фігурує в справі про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку.

9 квітня він не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд, бо, як казав захист, мобілізувався до ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження.

Наступного дня Військова служба правопорядку в ЗСУ почала службове розслідування за фактом призову на військову службу ексочільника Фіскальної служби. Командир частини, куди збирався мобілізуватись Насіров, скасував наказ про мобілізацію через порушення — у Романа Насірова відсутня фахова підготовка на посаду сапера.

Того ж дня, 10 квітня, суд продовжив Насірову запобіжний захід — він зобовʼязаний носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

24 квітня ВАКС узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби та збільшив йому суму застави з 27 до 40 мільйонів гривень.