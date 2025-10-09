Катастрофа рейсу «Азербайджанських авіаліній». Путін визнав, що ракети російської ППО вибухнули поруч з літаком

Новини

Getty Images / «Бабель»

Очільник Кремля Володимир Путін визнав, що ракети російської ППО вибухнули поруч з літаком «Азербайджанських авіаліній» (Azerbaijan Airlines), який впав наприкінці 2024 року.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані, передають пропагандистські медіа РФ.

При цьому, за його словами, літак зачепили не бойові елементи ракет, а уламки.

Водночас прямо Путін так і не визнав відповідальності Росії в авіакатастрофі, заявивши, що її причини повʼязані з тим, що в небі перебував український безпілотник.

Очільник Кремля також сказав, що екіпажу літака запропонували здійснити посадку в російській Махачкалі, але він начебто вирішив летіти до аеропорту базування.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, кілька разів змінив маршрут і зрештою впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. У катастрофі загинули 38 людей.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».

28 грудня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальність за катастрофу.

У липні 2025 року Алієв заявив, що Азербайджан готує документи для позову проти Росії через збиття літака.