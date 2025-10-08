FT: ЄС посилює тиск на Бельгію, щоб вона дозволила використання заморожених активів Росії

Новини

Європейський Союз тисне на Бельгію, аби країна дозволила використовувати заморожених російських активів, щоб надати «репараційну позику» Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Приблизно €190 мільярдів російських суверенних активів, що зберігають в Euroclear у Брюсселі, заморозили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Багато західних країн, включно з Бельгією, довго утримувалися від використання цих коштів, оскільки побоювалися юридичних і фінансових наслідків.

Однак, за даними позиційного документа, з яким ознайомилося FT, протягом останніх тижнів позиція Європи змінилася, особливо після того, як адміністрація Трампа закликала союзників по G7 конфіскувати або інакше використовувати російські активи для фінансування оборони України. ЄС прагне домовитися про кредит на €140 мільярдів до грудня, а перші виплати заплановані на другий квартал 2026 року.

Співрозмовник видання зазначив, що бельгійський прем’єр Барт Де Вевер попросив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

«[Бельгія] три роки стверджувала, що Euroclear є бельгійською компанією, а отже, її прибутки теж. А тепер, коли вона хоче розділити ризики, вона стверджує, що Euroclear є європейською компанією», — сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.

За словами трьох дипломатів, які беруть участь у підготовці до чергового раунду переговорів, терпіння бельгійських чиновників «вичерпується». Інші столиці наголошують, що «скрутне становище України вимагає солідарності».

Водночас Єврокомісія спробувала заспокоїти Бельгію, додавши положення про те, що позику покриють національними умовними зобовʼязаннями, якщо Росія почне виплачувати військові репарації.

«Ми вважаємо, що ризики для Бельгії в такому випадку доволі обмежені. Це не означає, що їх немає взагалі, але ці ризики, ймовірно, можна контролювати»», — заявив високопосадовець ЄС.

Бельгійський уряд у відповідь заявив, що «поточний план не є задовільним» і що умовні зобовʼязання не «вирішують питання покриття ризиків». Водночас позиція Де Вевера викликала роздратування в деяких лідерів ЄС, зокрема через доволі низький рівень військової підтримки Бельгії України, як порівняти з Данією, Швецією та Німеччиною.

Раніше Bloomberg писав, що Євросоюз пропонує варіант «репараційної позики», що формально не вважається конфіскацією: Росія зберігає право вимагати повернення коштів у майбутньому, але лише якщо погодиться компенсувати Україні збитки від війни.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.