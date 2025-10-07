Над президентським палацом у Фінляндії помітили дрон
- Світлана Кравченко
Tapio Haaja / Unsplash
Удень 6 жовтня над президентським палацом та прилеглими будівлями у столиці Фінляндії Гельсінкі пролетів дрон. Над цим кварталом діє безпольотна зона.
Про це пише Yle.
Дрон помітив очевидець, який перебував неподалік. Він підійшов поговорити до чоловіків, які запускали безпілотники — ті сказали, що вони туристи з китайського Гонконгу.
Очевидець повідомив про інцидент поліцію. Там зазначили, що щотижня отримують повідомлення про дрони, запущені туристами у Гельсінкі.
Проте поліціянти зауважили, що зараз звертають «особливу увагу» на польоти безпілотників і мають можливість «спостерігати та реагувати» на появу дронів у заборонених місцях.
У Гельсінкі до безпольотних зон належать адміністративні квартали в центрі міста, офіційні резиденції президента та прем’єр-міністра, а також державний пансіонат, де зараз проживає президент Александер Стубб. Крім того, діє заборона фотографувати будівлі Фінських сил оборони в Гельсінському гвардійському кварталі та фортецю Свеаборг.
Наприкінці вересня підозрілий дрон фіксували над гідроелектростанцією в Рованіємі, що у Фінляндії.
- У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових об’єктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.