Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією

Новини

Getty Images / «Бабель»

Латвія вирішила продовжити часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією.

Про це повідомило Міноборони країни.

Там не уточнили, як довго діятиме закриття, зазначивши лише, що воно працюватиме вночі — з 20:00 до 07:00.

Аргументували це рішення інцидентами з порушенням повітряного простору в інших країнах НАТО.

Латвія закрила повітряний простір на цій ділянці кордону з 11 вересня до 18 вересня. Після цього рішення продовжили до 8 жовтня, але лише на нічний час, оскільки саме тоді найбільші ризики порушення повітряного простору дронами.