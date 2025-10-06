На місці ексгумацій у Польщі не знайшли останків солдатів УПА

Новини

У селі Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі завершили етап пошукових робіт навколо пам’ятного хреста. Під час дослідження фахівці не виявили поховань.

Про це повідомляє Український інститут національної памʼяті.

Цю територію вважають потенційним місцем поховання 18 бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

Роботи призупинили, але в інституті нацпамʼяті вважають, що їх доцільно відновити пізніше, коли зівʼяне рослинність. Це дасть змогу провести ретельніший огляд території.

Історично Юречкова була українським селом і належала до Львівського воєводства. Після війни територія відійшла до Польщі, а у 1947 році її мешканців примусово депортували в межах операції «Вісла».

Пошуки в Юречковій є частиною українсько-польських домовленостей щодо розкопок жертв Другої світової. Польські команди планують працювати на 13 локаціях в Україні, а українські — на чотирьох у Польщі. Раніше фахівці вже віднайшли останки польських бійців у Тернопільській та Львівській областях.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015—2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943—1945 роках бійцями УПА.

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації, щоб врегулювати проблемні питання. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі й на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі, порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.