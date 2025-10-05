У Вільнюсі вночі закривали аеропорт через повітряні кулі в повітряному просторі

Новини

Пізно ввечері 4 жовтня аеропорт Вільнюсу, столиці Литви, на декілька годин зупиняв роботу через помічені повітряні кулі в повітряному просторі країни.

Про це пише LRT з посиланням на дані компанії Lietuvos oro uostai (LTOU), що управляє литовськими аеропортами, та Національний центр кризового управління (NKVC).

Повідомляється, що у суботу ввечері повітряний простір Литви порушили 25 літальних обʼєктів, два з них фіксували над аеропортом у Вільнюсі. Ймовірно, вони залетіли з Білорусі.

Через це вночі у Литві закрили небо для польотів. Обмеження торкнулися загалом близько 30 рейсів та 6 000 пасажирів. Рейси перенаправляли до Риги, Каунасу та Гланська.

Шість рейсів з Вільнюсу було скасовано — зокрема, до Цюриха, Лондону, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагену.

У неділю вранці роботу аеропорту повністю відновили, однак пасажирів попереджають про можливі затримки рейсів протягом дня. Поліція зараз проводить пошуки повітряних куль, що впали.

Це вже не перший подібний випадок у Литві. У серпні у повітряному просторі країни фіксували 26 повітряних куль. Загалом цього року вже помітили близько 500 таких обʼєктів.

За даними спецслужб Литви, зазвичай такі повітряні кулі запускають контрабандисти.