РФ приготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія може націоналізувати й швидко розпродати іноземні активи за новим механізмом приватизації у відповідь на можливе рішення Європи конфіскувати російські активи за кордоном.

Про це пише Bloomberg.

Очільник Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав указ, що дозволяє пришвидшену процедуру продажу держмайна.

Документ покликаний прискорити продаж різних компаній — як російських, так і іноземних. Якщо ЄС почне вилучати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, каже співрозмовник агентства.

Згідно з опублікованим документом, указ обмежує попередню оцінку активів десятьма днями та прискорює реєстрацію власності.

Новий указ також може застосовуватись для продажу активів, які раніше належали російським інвесторам.

У Росії досі працюють сотні західних компаній у різних сферах — від банківської до споживчих товарів, серед них UniCredit, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo та Mondelez International.

Путін підписав указ на тлі зустрічі лідерів ЄС у Данії, де вони просувають план надання Україні кредиту на €140 мільярдів за рахунок заморожених російських резервів.

За даними Bloomberg, Євросоюз пропонує варіант, що формально не вважається конфіскацією: Росія зберігає право вимагати повернення коштів у майбутньому, але лише якщо погодиться компенсувати Україні збитки від війни.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.