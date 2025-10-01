Новини

Україна отримала €4 мільярди допомоги від Євросоюзу

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз 1 жовтня виділив ще один транш допомоги для України на суму €4 мільярди від заморожених активів РФ.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Це вже девʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС у межах програми ERA Loans.

«Символічно, що виплата здійснена саме сьогодні, у День захисників і захисниць України», — зазначила Свириденко.

Премʼєрка додала, що передані кошти «є важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку».

Відтак, загальна підтримка Євросоюзу Україні в рамках макрофінансової надзвичайної допомоги з початку 2025 року сягає €14 мільярдів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 млрд заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував £1 мільярд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.