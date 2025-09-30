Українські військові розгортають місію в Данії, щоб ділитися досвідом з протидії дронам

Новини

Українські військові 30 вересня розпочали розгортання своєї місії в Данії, щоб навчати збройні сили країн-партнерів захищатися від дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам», — написав президент у соцмережах.

Він наголосив, що український досвід — найбільш актуальний зараз у Європі, «і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської «Стіни дронів» — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі».

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже доповів про перший звіт української місії в Данії. Зеленський доручив йому, а також міністру оборони Денису Шмигалю та секретарю РНБО Рустему Умєрову працювати з європейськими партнерами, «які реально здатні розгорнути систему протидії дронам».

26 вересня Європейський Союз узгодив трикомпонентний підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська «стіни» — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження і можливості перехоплення безпілотників. Такі кроки Європа впроваджує на тлі нещодавніх випадків вторгнення дронів та авіації у повітряний простір низки європейських країн.

Дрони у повітряному просторі країн Європи

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.

Протягом ночей 27 і 28 вересня біля військових обʼєктів Данії фіксували невідомі дрони, а ввечері 29 вересня у Норвегії зафіксували безпілотник над платформою Sleipner нафтогазової компанії Equinor, що розташована у Північному морі.