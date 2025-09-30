У Норвегії помітили дрон над газовим родовищем у Північному морі

Новини

Ввечері 29 вересня у Норвегії зафіксували безпілотник над платформою Sleipner нафтогазової компанії Equinor, що розташована у Північному морі.

Про це пише норвезьке медіа VG.

Безпілотник зафіксували співробітники Equinor. У поліції Норвегії кажуть, що спільно з розвідкою з’ясовуватимуть деталі інциденту.

За словами правоохоронців, спостереження за дроном не вплинули на роботу платформи, і компанія дотримується внутрішніх процедур безпеки.

Напередодні у Норвегії через помічені невідомі дрони рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути. 23 вересня у столиці Норвегії Осло також закривали аеропорт через дрони.

Дрони у повітряному просторі країн Європи

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.