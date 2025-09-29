AP: В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію

Новини

Getty Images / rarrarorro

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми. Він вербував іракців для війни на боці Росії проти України.

Про це пише Associated Press із посиланням на представників суду.

Кримінальний суд Наджафу заявив, що засуджений чоловік «формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію». Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.

Іракський судовий чиновник і високопоставлений чиновник служби безпеким на умовах анонімності заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків і відправляв їх воювати на боці Росії.