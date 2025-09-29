AP: В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію
- Олександр Булін
-
Getty Images / rarrarorro
В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми. Він вербував іракців для війни на боці Росії проти України.
Про це пише Associated Press із посиланням на представників суду.
Кримінальний суд Наджафу заявив, що засуджений чоловік «формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію». Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.
Іракський судовий чиновник і високопоставлений чиновник служби безпеким на умовах анонімності заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків і відправляв їх воювати на боці Росії.
- Росія часто залучає іноземців до війни з Україною через обман — наприклад, пропонуючи роботу. Такі випадки почастішали наприкінці минулого року. У лютому 2024-го українська розвідка опублікувала список сирійських найманців, завербованих Росією для війни проти України — тоді в списку була 141 людина.
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Камеруну, Індії, Сирії, Сербії, Білорусі та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями в складі окупаційних військ РФ в Україні.
- У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області вперше захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.