Росія вийшла з конвенції про запобігання катуванням: Путін підписав указ
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Лідер РФ Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Як стверджують пропагандисти, таке рішення ухвалили нібито через відмову Ради Європи обрати нового члена комітету від РФ.
Там зазначили, що такі дії «підривають роботу механізму взаємного моніторингу дотримання міжнародних зобовʼязань у сфері захисту від катувань».
- Після вторгнення в Україну, у березні 2022 року, Росію виключили з Ради Європи, членом якої вона була 26 років. Відтоді країна залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально. Росія не брала реальної участі в роботі ЄКЗК і не допускала на свою територію експертів Комітету для вивчення й документування ситуації з катуваннями.
- Також незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні заявила, що російська влада вчиняє катування, які кваліфікуються як злочини проти людяності.
- З лютого 2022 року Україна системно наполягала на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в межах Ради Європи.
- 17 вересня 2025 року Держдума РФ денонсувала Європейську конвенцію із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням, а також два протоколи до неї.