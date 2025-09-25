Румунського найманця Гораціу Потру затримали в Дубаї. На батьківщині його звинувачують у спробі держперевороту і звʼязках з Росією

Новини

У Дубаї 24 вересня затримали найманця Гораціу Потру. Румунська прокуратура стверджує, що він — лідер найманців, які готували переворот на користь проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску.

Про це пишуть румунське медіа Digi24 і BBC.

У 327-сторінковому обвинувальному висновку Генеральної прокуратури Румунії, на який посилається BBC, йдеться, що румунські найманці, що мали бойовий досвід у країнах Африки, збиралися влаштувати так звану другу революцію, щоб привести до влади Джорджеску.

В обвинувальному акті наведено деталі зустрічей і листування між учасниками змови та Джорджеску у грудні 2024 року. Описується активна участь Росії в онлайн-просуванні кандидатури Джорджеску напередодні президентських виборів.

Джорджеску несподівано виграв перший тур президентських виборів у листопаді 2024 року, набравши 23% голосів. При цьому опитування громадської думки, проведені до виборів, не називали Джорджеску серед фаворитів — його підтримка становила лише близько 5%. Влада країни запідозрила його у накрутці голосів через TikTok, а також у тому, що за цим може стояти Росія. Результати першого туру анулював Конституційний суд, а щодо Джорджеску та його соратників розпочали розслідування.

У лютому цього року румунські силовики провели близько 50 обшуків у 27 людей, пов’язаних із Джорджеску, та в офісах чотирьох компаній. В одного з них, Гораціу Потри, якого румунські медіа іноді називають «румунським Пригожиним» (за аналогією з убитим очільником російської «ПВК Вагнера») за участь у найманських операціях в Африці, знайшли зброю, набої, золоті злитки вагою 25 кг і величезні суми готівки у різних валютах. Сам Потра запевняв, що гроші та золото — чесно зароблені заощадження і він просто не довіряє банкам.

У результаті дев’ятимісячного розслідування румунської поліції та спецслужб прокуратура країни дійшла висновку, що Джорджеску, Потра та ще два десятки людей брали участь у змові, спрямованій проти конституційного ладу Румунії. Серед інших, в обвинувальному акті вказані також син Потри Доріан та його брат Александру-Космін, яких теж затримали в Дубаї.

У чому звинувачують Джорджеску та його соратників

В обвинувальному висновку, який опинився у розпорядженні, серед іншого є такі пункти:

докладний опис таємних зустрічей і листування між членами ополчення та Келіном Джорджеску у критичні дні грудня 2024 року, коли його перемога в першому турі вже була названа підозрілою, а також після рішення Конституційного суду 6 грудня, що скасував вибори;

витяги з його публічних заяв, у яких він «поширював неправдиву інформацію серед широкої громадськості у вигляді тверджень про вступ Румунії у війну між Росією та Україною» з метою підірвати довіру населення до роботи Міністерства національної оборони та посіяти страх щодо можливого активного залучення Румунії до затяжного військового конфлікту;

опис активної участі пов’язаних із Росією компаній в онлайн-просуванні Джорджеску;

твердження, що румунські воєнізовані формування, «пов’язані з політичними та військовими колами в Росії», заздалегідь готувалися до можливих заворушень у Румунії.

З документа прокуратури випливає, що Келін Джорджеску розглядається як організатор перевороту, а Гораціу Потра — як головний виконавець.

«Глобалісти захопили Румунію. Якщо народ не повстане зараз, ми всі помремо. Усі ви, наші діти, усе ваше майно піде нанівець. Хай прийдуть і заарештують мене. Я кажу «так!» — говорив Потра у відеозверненні до своїх прихильників.

«Ми повинні вийти з палицями, бо це єдине, що вони розуміють!» — заявив він в іншому відео, також записаному в Дубаї в очікуванні посадки на літак у Бухарест. У січні 2025 року Потра повернувся до Дубаю.

Ці відеозаписи є у розпорядженні прокурорів і долучені до справи. Частина обвинувального акта присвячена зв’язкам змовників із Росією. Зокрема, згадується низка компаній, які, на думку румунської прокуратури, були пов’язані з російською владою — MGID, AdNow, Geozo та AdsKeeper. Усі вони спеціалізуються на просуванні реклами та контенту в соцмережах.

У документі сказано, що в низці європейських країн виявили одну й ту саму схему поширення дезінформації. У різних соцмережах, головним чином у Facebook, публікувалися пости, які порушували гострі соціальні теми. Звідти користувачів автоматично перенаправляли на пов’язані з Росією сайти-двійники, які імітували й візуально нагадували справжні платформи чи державні структури.

Потрапивши на ці сайти, користувачі стикалися з певною трактовкою соціально-громадських подій у їхніх країнах і в Європі загалом. За словами румунських прокурорів, ці ресурси насаджували ультранаціоналістичні погляди, поширюючи таким чином євроскептицизм і настрої проти єдиної європейської системи.

За словами румунських прокурорів, усі згадані в обвинувальному акті компанії зареєстровані в різних країнах, щоб забезпечити міжнародну операційну структуру, яка приховує їхнє фактичне місцезнаходження на території РФ. При цьому, як стверджують слідчі, серед персоналу цих компаній виявили одних і тих самих співробітників, багато з яких — громадяни Росії.

Румунський міністр юстиції Раду Марінеску в інтервʼю Digi24 сказав, що чекає, коли Обʼєднані Арабські Емірати офіційно повідомлять румунських колег про затримання. Після цього сторони зможуть розпочати процедури екстрадиції. Міністр заявив, що між країнами немає договору про судову співпрацю. На запитання, чи за цих умов процедура екстрадиції триватиме довго, він відповів, що «не може оцінити її тривалість»

Наразі Джорджеску та ще 18 людей перебувають у Румунії «під судовим контролем» — м’якою формою домашнього арешту. Суд над обвинуваченими планують розпочати навесні наступного року.