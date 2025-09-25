Експрезидента Франції Саркозі засудили до пʼяти років за незаконне отримання грошей від лівійського лідера Каддафі (оновлено)

Новини

Паризький кримінальний суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005—2007 роках. Саркозі засудили до пʼяти років увʼязнення з відстрочкою виконання вироку.

Про це повідомляють BFM TV і France info.

За іншими обвинуваченнями в рамках тієї ж справи — приховування, розкрадання державних коштів і корупція — Саркозі виправдали.

Також вироки винесли колишньому помічнику Саркозі Клоду Геану та колишньому міністру внутрішніх справ Брісу Ортефе. Їх суд визнав винними в корупції, а Ортефе — ще й у злочинній змові. Геана засудили до шести років тюрми, Ортефе — до двох.

Трьох інших фігурантів справи, включно з колишнім керівником кампанії Сарказі, виправдали.

Саркозі протягом усього 10-річного процесу заперечував звинувачення, а прокурори вимагали для нього семи років увʼязнення.

Прокурори звинувачували Саркозі та деяких його колишніх соратників у тому, що вони уклали угоду з Каддафі, яка передбачала вливання ліванським лідером мільйонів євро в президентську кампанію Саркозі у 2007 році.

В обмін на гроші французький експрезидент нібито погодився використати свої повноваження на посаді, щоб зміцнити дипломатичні й ділові звʼязки Парижу з Триполі, а також переглянути справу родича Каддафі Абдулли Сенусі.

У 1999 році французький суд заочно визнав Сенусі винним в участі у вибуху літака, що летів із Браззавілю в тодішній Народній Республіці Конго до Парижу (під час рейсу загинули всі 170 пасажирів) і засудив до довічного увʼязнення.

Це вже третє засудження французького експрезидента. Раніше його визнавали винним у корупції та незаконному фінансуванні кампаній. За один із цих вироків Саркозі позбавили найвищої державної нагороди Франції — ордена Почесного легіону.

Справа Ніколя Саркозі

Паралельно Саркасі судили у ще одній справі. Йому інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

У грудні 2024 року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та засудили до позбавлення волі терміном на три роки, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета.

У травні 2025 року Ніколя Саркозі умовно-достроково звільнили та зняли з нього електронний браслет, який він носив із 7 лютого.

Саркозі зараз використовує свій останній законний спосіб захиститися — подав скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити обвинувальний вирок.