В Угорщині заявили, що не припинять купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не відмовиться купувати російську нафту, бо не має виходу до моря.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми — країна, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали доступ до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал СПГ на узбережжі та могли б вийти на весь світовий ринок. Але це не так», — заявив Сіярто.

На пресконференції під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що може використати свої добрі відносини з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб попросити того припинити купувати російську нафту.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7, Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів»

Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ щодня транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів. У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден і 31 капітана з тіньового флоту РФ, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту. 10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російські танкери, зокрема з тіньового флоту РФ.

18 липня 2025 року ЄС ввів 18-й пакет санкцій, який, серед іншого, передбачав зниження цінової стелі на російську нафту — до $47,6 за барель. Згодом до зниження ціни доєдналась Британія, а пізніше — Канада та Нова Зеландія.

19 вересня ЄС запропонував новий пакет санкцій, який передбачає прискорену відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року.

Автор: Марина Клюєва