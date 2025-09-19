Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила прессекретарка Єврокомісії Паула Піньо.

«Ми можемо підтвердити, що Комісія схвалила новий 19-й пакет санкцій проти Росії», — сказала вона.

За її словами, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зробить заяву про це разом з головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас пізніше сьогодні.

Агентство Bloomberg раніше писало, що новий пакет санкцій передбачатиме:

обмеження для російських тіньових суден;

обмеження для російських нафтотрейдерів у третіх країнах;

заборону на перестрахування російських танкерів;

обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснафта» та «Лукойл»;

заборону на експорт товарів і хімікатів, що використовують у військовій промисловості РФ, і торговельні обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, які постачають ці товари;

обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами;

санкції проти штучного інтелекту, що має військове значення.

Крім того, за даними видання, ЄС вперше введе санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.

Також Reuters і Bloomberg писали, що до цього пакета можуть потрапити обмеження щодо російського скрапленого газу.