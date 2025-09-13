Politico: У ЄС знайшли «креативний» спосіб передати Україні заморожені російські активи

Новини

Європейська комісія просуває нову ідею, як передати мільярди євро заморожених російських активів Україні — замінити гроші, що надходять до Києва, борговими зобов’язаннями (IOUs), гарантованими ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Нова пропозиція, яку співрозмовник видання охарактеризував як «юридично креативну», може відкрити значний додатковий фінансовий потік для України без фактичної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризикованим.

За словами чотирьох посадовців, ознайомлених з питанням, представники Єврокомісії висунули цю ідею за зачиненими дверима на зустрічі із заступниками міністрів фінансів у Брюсселі 11 вересня. Пропозицію зустріли обережним ентузіазмом, але жодних угод чи зобов’язань не було досягнуто. Один із чиновників зазначив, що офіційна пропозиція може з’явитися вже незабаром.

ЄК запропонувала обміняти грошові депозити, повʼязані з активами, на облігації з нульовим купоном, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС. Ця ідея ще не затверджена, і розглядають також інші варіанти використання російських активів, заявили чиновники.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 млрд заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував £1 мільярд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.

Очільник МЗС Бельгії 5 вересня заявив, що країна не передаватиме доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні, бо це поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.