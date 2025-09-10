Євросоюз надав Україні €1 мільярд із доходів заморожених активів РФ

Новини

Україна отримала від Європейського Союзу ще один транш фінансової допомоги у розмірі €1 мільярд. Ці кошти були вилучені з доходів заморожених активів РФ.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграмі.

У межах програми ERA Loans ЄС надав Україні кошти за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.

«Це більше ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації», — наголосила Свириденко.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 млрд заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував £1 мільярд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.

Очільник МЗС Бельгії 5 вересня заявив, що країна не передаватиме доходи із заморожених російських активів на допомогу Україні через те, що це поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.