У Польщі знайшли уламки семи дронів і ракети «невідомого походження»

Після російської атаки на Україну в ніч на 10 вересня на території Польщі знайшли фрагмент однієї ракети та семи дронів.

Про це повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька, передає її слова польське медіа Onet.

За її словами, станом на 11:00 знайшли сім уламків безпілотників: пʼять у Люблінському воєводстві, один у Лодзькомута один в Олесні у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Крім того, у селі Вигалів у Люблінському воєводстві виявили один об’єкт «невідомого походження». В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі припустили, що ракета може бути польською, а дрони, за словами військових, виглядають як російські «Гербери».

У люблінській поліції додали, що розслідування триває. Інформації про постраждалих наразі немає.

Прем’єр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі.

За словами Туска, наразі відомо про збиття щонайменше трьох дронів. Водночас він вважає, що немає підстав стверджувати, що Польща перебуває у стані війни, «але немає сумнівів, що ця провокація є значно більш небезпечною для Польщі, ніж попередні».

Російські дрони вперше збивали над Польщею: що відомо

Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Влада назвала інцидент «актом агресії». В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу. Частину БпЛА вдалося збити. Зараз шукають місця падіння дронів. Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.

Reuters із посиланням на джерело в НАТО пише, що Альянс не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад.

Премʼєр Дональд Туск звернувся до Альянсу з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. У НАТО тим часом офіційно заявили, що генсек Альянсу підтримує звʼязок з керівництвом Польщі після того, як «численні дрони порушили польський повітряний простір». Водночас там не уточнили, чиї саме БпЛА це були.