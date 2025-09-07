Сили оборони у серпні втратили 5 км² на Покровському напрямку, але відновили контроль над 26 км²

Новини

На фронті Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень українські підрозділи відбили там близько 350 атак противника.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, саме на Покровському напрямку росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати українську оборону.

Сирський додав, що в серпні Сили оборони втратили на Покровському напрямку 5 км², але згодом змогли відновити контроль над 26 км². Подібне співвідношення на користь України також і на Добропільському напрямку.