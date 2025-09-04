Суд визнав, що Трамп незаконно скоротив фінансування Гарварду

Новини

Федеральна суддя Еллісон Берроуз 3 серпня постановила, що адміністрація президента США Дональда Трампа незаконно припинила виділяти близько $2,2 мільярда грантів, наданих Гарвардському університету. Також Білий дім більше не може припиняти фінансування досліджень університету.

Про це пише Reuters.

Рішення​ стало важливою юридичною перемогою для Гарварду, який прагне укласти угоду, що могла б покласти край конфлікту між ним і Білим домом. Університет став центральним обʼєктом широкої кампанії Білого дому. Вона спрямована на використання федерального фінансування, щоб домогтися змін у тих університетах США, які, за словами Трампа, охоплені антисемітською та «радикально лівою» ідеологією.

Адміністрація скасувала сотні грантів, наданих дослідникам Гарварду, на тій підставі, що університет не зробив достатньо для вирішення проблеми переслідування єврейських студентів у своєму кампусі. Гарвард подав до суду, стверджуючи, що адміністрація Трампа вживає заходів помсти, порушуючи його право на свободу слова, оскільки університет відмовився задовольнити вимоги чиновників переглянути свої системи управління, найму та академічних програм, аби ті відповідали ідеологічному порядку денному Білого дому.

Берроуз погодилася, що Гарвард занадто довго терпів ненависницьку поведінку на своїй території. Проте адміністрація Трампа «використовувала антисемітизм як димову завісу для цілеспрямованого, ідеологічно мотивованого нападу на провідні університети цієї країни».

Вона сказала, що кампанія тиску адміністрації призвела до незаконного припинення виплати грантів Гарварду та помсти закладу, порушуючи його права на свободу слова згідно з Першою поправкою до Конституції США.

Суддя заборонила адміністрації припиняти або заморожувати будь-яке додаткове федеральне фінансування Гарварду. Також заблоковано можливість затримувати виплати за існуючими грантами або відмовлятися надавати нове фінансування навчальному закладу в майбутньому.

Речниця Білого дому Ліз Гʼюстон пообіцяла оскаржити рішення «судді-активістки, призначеної Обамою». За її словами, Гарвард «не має конституційного права на гроші платників податків і залишається непридатним для отримання грантів у майбутньому».

Президент Гарварду Алан Гарбер у зверненні до університетської спільноти заявив, що рішення «підтверджує наші аргументи на захист академічної свободи університету, критичних наукових досліджень і основних принципів американської вищої освіти».

Гарбер не згадав про стан переговорів щодо врегулювання з адміністрацією. Наприкінці серпня Трамп заявив, що хоче, аби Гарвард виплатив «щонайменше $500 мільйонів», оскільки ситуація «була дуже поганою».

Три інших університети Ліги плюща уклали угоди з адміністрацією. Зокрема, Колумбійський університет у липні погодився виплатити $220 мільйонів, щоб повернути федеральне фінансування досліджень. Раніше Білий дім відмовив йому у фінансуванні, стверджуючи, що університет дозволив поширюватись в кампусі антисемітизм.

Що відбувається між Трампом і Гарвардом

У березні 2025 року уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватися законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа і втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому він заявив, що прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента загрожують академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов. 22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення.