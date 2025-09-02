Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Сили оборони України звільнили від росіян селище Удачне в Донецькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» знищили всі опорні пункти росіян. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор.