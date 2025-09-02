Новини

Бельгія визнає Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево, передає Reuters.

Бельгія підпише Нью-Йоркську декларацію, що передбачає дві держави — Ізраїль та Палестину — які мають жити поруч у мирі.

За словами Прево, це рішення ухвалили «з огляду на гуманітарну трагедію, яка розгортається в Палестині, особливо в Газі, та у відповідь на насильство з боку Ізраїлю, що порушує міжнародне право».

Бельгія має намір визнати палестинську державу в межах спільної дипломатичної ініціативи, яку очолюють Франція та Саудівська Аравія. Цей крок описують як політичний сигнал, який має на меті засудити розширення ізраїльських поселень та військової присутності на палестинських територіях.

Бельгія також планує запровадити 12 «жорстких» санкцій проти Ізраїлю, зокрема заборону на імпорт товарів із його поселень. Країна також перегляне політику державних закупівель у співпраці з ізраїльськими компаніями, а також мова про оголошення лідерів ХАМАС персонами нон грата в країні.

Очільник МЗС Бельгії наголосив на зобов’язанні Бельгії допомагати у відбудові Палестини та додав, що країна виступатиме за «європейські заходи проти ХАМАС і за нові бельгійські ініціативи щодо боротьби з антисемітизмом».

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палестину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними та такими, що грають на руку терористам.

Водночас Німеччина не визнає Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні разом із союзниками.