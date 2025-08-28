Південна Корея заборонила смартфони учням початкової і середньої школи
Світлана Кравченко
Pixabay
У Південній Кореї ухвалили закон, що забороняє використання смартфонів та інших смартпристроїв у початкових і середніх школах.
Про це пише The New York Times.
Обмеження для дітей поширюються лише на час уроків. Під час перерв учні й надалі зможуть користуватися пристроями.
Разом з тим закон не встановлює конкретних покарань за порушення. Але директори і вчителі мають право обмежувати використання гаджетів на території школи. Винятки передбачені лише для надзвичайних ситуацій і навчальних цілей.
Нові правила почнуть діяти навесні 2026 року.
Більшість шкіл у Південній Кореї мають внутрішні правила обмеження смартфонів ще з 2023 року. Проте новий закон робить заборону загальнонаціональною.
Як кажуть у парламенті країни, це крок у відповідь на стрімке зростання залежності від гаджетів. За даними урядового опитування 2024 року, майже 25% населення нездатні контролювати час, проведений зі смартфоном. Особливо гостро проблема проявляється серед дітей і підлітків, де показник сягає 43%.
- Використовувати мобільні телефони в школах раніше частково або повністю заборонили й у Великій Британії, Франції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Китаї та в частині США. За даними ЮНЕСКО, надмірний час перед екраном погано впливає на успішність дітей у навчанні та їхній добробут.