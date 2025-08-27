АР: Європейські та іранські дипломати не змогли домовитися про те, як уникнути повторних санкцій ООН проти Ірану

Новини

Представники Великої Британії, Франції та Німеччини не змогли домовитися зі своїм іранським колегою щодо того, як уникнути санкцій ООН проти Ірану через його ядерну програму. Це сталось за кілька днів до дедлайну ядерної угоди JCPOA.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дипломата.

Переговори у Швейцарії між представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, відомими як «E3», та Іраном «завершилися без остаточного результату» 26 серпня, сказав на умовах анонімності дипломат, знайомий із ходом зустрічі.

Ці переговори відбулися після попередньої зустрічі європейців та Ірану в Стамбулі 25 липня.

Дипломат зазначив, що зусилля з пошуку рішення триватимуть до кінця серпня, коли спливає термін для застосування так званого механізму відновлення санкцій. Такий дедлайн виставили в ядерній угоді з Іраном 2015 року. Наразі західні країни вважають, що Іран не виконав умов цієї угоди.

Заступник міністра закордонних справ Ірану з правових та міжнародних питань Казем Гарібабаді написав у X, що Тегеран «залишається відданим дипломатії» і що настав «найкращий час» для європейських країн «зробити правильний вибір та дати дипломатії час і простір».

Запуск механізму відновлення санкцій передбачає повернення до широкомасштабних обмежень ООН, які діяли до укладення угоди 2015 року. Санкції включають ембарго на звичайні озброєння, обмеження на розробку балістичних ракет, замороження активів, заборону на закордонні поїздки та виробництво технологій, пов’язаних із ядерною сферою.

Іранська ядерна програма

Іран давно наполягає, що його ядерна програма має мирний характер, хоча він є єдиною неядерною країною, яка збагачує уран до такого рівня. США, МАГАТЕ та інші заявляють, що Іран мав програму створення ядерної зброї до 2003 року.

Європейське занепокоєння ядерною програмою Ірану ще більше зросло після того, як у червні 2025 року під час 12-денного загострення конфлікту з Ізраїлем його атомні об’єкти атакував ЦАХАЛ, а Тегеран повністю припинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Про деталі операції — тут.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя.