FT: Гарантії безпеки для України — США готові надати розвідувальні можливості та координацію бойових дій

Новини

David B. Gleason / Flickr

США заявляють, що готові надати розвідувальні можливості, координацію бойових дій та взяти участь у європейській системі протиповітряної оборони у будь-якому західному механізмі безпеки для України.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох європейських та українських посадовців, знайомих з ходом перемовин.

Президент США Дональд Трамп 18 серпня на зустрічі у Білому домі заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України. Відтоді американські високопосадовці у численних розмовах із європейськими колегами заявляли, що Вашингтон готовий надати «стратегічні можливості», включно з розвідкою, системами управління і контролю та засобами протиповітряної оборони для забезпечення будь-якого європейського контингенту на місці.

«Коаліція охочих», яку очолюють Велика Британія та Франція, пообіцяла захищати повоєнну Україну від будь-якої майбутньої російської агресії. Але європейські чиновники приватно визнають, що будь-яке розгортання можливе лише за підтримки США.

Американська пропозиція, озвучена під час серії зустрічей між радниками з нацбезпеки та військовим керівництвом США і провідних європейських країн, залежить від того, чи погодяться європейські столиці відправити до України десятки тисяч військових. Її все ще можуть відкликати.

США, як і раніше, виступають проти відправки власних військових до України. Деякі представники адміністрації Трампа, включно з міністром оборони Пітом Гегсетом, скептично ставляться до будь-якої участі у повоєнних гарантіях, остерігаючись, що це може втягнути США у нову війну.

Країну Заходу намітили попередній план. Він включає:

демілітаризовану зону, яку могли б патрулювати нейтральні миротворчі сили з третьої країни, погодженої Україною та Росією;

значно потужнішу лінію оборони за демілітаризованою зоною. Її могли б утримувати українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО;

третій рубіж оборони, де розташовувались би європейські стримувальні сили. Він передбачає тилову підтримку США.

Утім, навіть за умови можливої підтримки США громадськість і політики у багатьох європейських країнах і далі непокояться стосовно перспектив відправки військ до України.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.