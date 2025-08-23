«Північні потоки» підірвали чотирма вибухівками, кожна з яких важила до 27 кг

Новини

Getty Images / «Бабель»

Під час підривів газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» на глибині приблизно 70—80 метрів встановили щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кілограмів. Вибухівка була сумішшю гексогену й октогену, а бомби нібито були оснащені детонаторами з уповільненою дією.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на ордер на арешт українця Сергія Кузнєцова, якого німецька прокуратура звинуватила в підриві газопроводу «Північний потік».

Італійська поліція 21 серпня заарештувала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву «Північних потоків» у вересні 2022 року. Згодом стало відомо, що мова про Сергія Кузнєцова. Українець заперечує звинувачення.

За даними німецької прокуратури, для транспортування до місця підриву українець та його спільники використали вітрильну яхту, яку попередньо орендували через посередників у німецької компанії за підробленими документами.

Федеральна поліція Німеччини вважає, що українець нібито зійшов з вітрильної яхти 22 вересня, його забрав водій і відвіз до України. Німецька поліція звинуватила Кузнєцова в тому, що він нібито координував та очолив диверсію з підриву газопроводу «Північний потік».

Німеччина звинувачує Кузнєцова в «антиконституційному саботажі», «навмисному спричиненні вибуху» і «руйнуванні будівель». Українцю може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.