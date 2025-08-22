Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», заперечує звинувачення. Від екстрадиції він відмовився

Новини

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали за підозрою у причетності до двох вибухів на газопроводах «Північний потік», заперечив звинувачення.

Про це пише італійське агентство ANSA.

Засідання у справі проходило в Апеляційному суді Болоньї. Підозрюваний, якого затримали в Італії днем раніше, на засіданні заявив, що на момент підриву трубопроводів перебував в Україні. Під час цих слів він показав тризуб трьома пальцями.

Зрештою суддя переніс слухання справи, оскільки Кузнєцов вимагав надати йому перекладача.

Крім того, на засіданні прокурорка повідомила, що задовольнила запит німецьких судових органів про видачу Кузнєцова. Однак сам українець заявив, що не дає згоди на екстрадицію.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.