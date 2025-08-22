Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які воювали проти України на боці Росії

Новини

KCNA / «Бабель»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вручив нагороди військовим, які воювали проти України в Курській області. Він назвав їх «героями і патріотами».

Про це пишуть державне агентство KCNA і Yonhap.

Державні нагороди отримали командири та бійці закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії (КНА). Це вперше, коли Північна Корея нагородила своїх солдатів, які воювали за кордоном.

На церемонії вручення нагород були присутні командири і військові, що брали участь у боях у Курській області, а також сімʼї загиблих солдатів.

У своїй промові на церемонії лідер Північної Кореї назвав військовослужбовців «великими героями і патріотами».

За словами Кім Чен Ина, вони «в кровопролитних боях не на життя, а на смерть» показали всьому світові «видатну ідейну, духовну перевагу і бойовий дух, з якими не може зрівнятися жодна армія світу».

Кім Чен Ин нагородив званням Герой КНДР командирів і військовослужбовців, а також поклав медалі поруч зі 101 портретом загиблих на меморіальній стіні. Проте невідомо, чи всі вони загинули саме під час бойових дій.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень з 15 тисяч бійців КНДР втратила приблизно 4,7 тисячі, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.

У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.