Справа високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, якого підозрюють в торгівлі з РФ: зʼявилися нові докази

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Служба безпеки України опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займалися організацією незаконної торгівлі з Росією.

Про це спецслужба повідомила у соцмережах.

Йдеться про продаж технічих конопель, які вирощували в Житомирській області й планували продавати в російську республіку Дагестан.

За даними СБУ, батько посадовця НАБУ листувався з представником однієї з агрокомпаній РФ щодо продажу технічних конопель. У листуванні представник російської компанії пише, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію.

Він пояснює, що документи потрібні терміново, адже добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, — Руслан Магамедрасулов, воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

СБУ також знайшла в телефонах підозрюваних докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та контролював сільськогосподарські процеси на місці.

Серед іншого, за матеріалами справи, Магамедрасулов не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й шукав інвесторів для бізнесу. Це випливає з листування, що знайшли в самого високопосадовця НАБУ.

Крім того, слідство встановило, що батько правоохоронця був на постійному зв’язку з громадянами Росії, а у 2023 році особисто відвідав Дагестан.

Також він листувався з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ. Серед іншого, в одному з епізодів листування вони домовлялися про зустріч на території ЄС.

Про контакти співробітника НАБУ з Христенком свідчить і листування нардепа з його батьком. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Ба більше, СБУ зʼясувала, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, з російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої «ДНР».

Обом чоловікам повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Вони перебувають під вартою.

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що під час слідчих дій вона може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

8 серпня директор НАБУ Семен Кривонос звернувся до СБУ з вимогою оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду фахівців Бюро.