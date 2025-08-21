В Італії затримали українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Новини

Італійська поліція заарештувала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву «Північних потоків» у вересні 2022 року.

Про це повідомила німецька прокуратура.

Там кажуть, що затримали українця ввечері 20 серпня в італійській провінції Ріміні. Підставою став європейський ордер на арешт.

Українець на ім’я Сергій, прізвище якого не розголошують, нібито належав до групи людей, які у 2022 році вчинили вибухи на «Північних потоках». Попередньо, він був одним із координаторів цієї операції.

За даними німецької прокуратури, для транспортування до місця підриву українець та його спільники використали вітрильну яхту, яку попередньо орендували через посередників у німецької компанії за допомогою підробних документів.

Українцю інкримінують спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Президент України Володимир Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати і «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.