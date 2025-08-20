Bloomberg: Трамп просив угорського премʼєра Орбана не блокувати вступ України до ЄС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Під час зустрічі у Білому досі європейські лідери попросили президента США Дональда Трампа використати свій вплив на премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб той відмовився блокувати вступ України до Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел видання, Трамп зателефонував Віктору Орбану після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Їхня розмова відбулася після того, як лідери ЄС провели додаткову позапланову зустріч в Овальному кабінеті.

Трамп телефонував, щоб обговорити, чому премʼєр-міністр Угорщини блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу. Під час розмови з Трампом Угорщина також висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між Путіним та Зеленським.

Наступного дня угорський премʼєр написав, що почув прохання щодо членства в ЄС, але не планував відступати.

«Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов’язувати членство з гарантіями безпеки є зайвим і небезпечним», — зазначив Орбан.

Результати перемовин у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів 18 серпня провели зустріч у Білому домі. Вони обговорювали гарантії безпеки для України й тристоронні перемовини президентів США, України та Росії.

На перемовинах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США. Згодом Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

Під кінець переговорів американський президент подзвонив Путіну. Після розмови він написав, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним.

Зеленський заявив, що Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч Україна — Росія, а потім вже тристоронню. Зеленський каже, що питання територій обговорюватиме з Путіним.

Президент Фінляндії Александер Стубб казав, що у розмові з Трампом Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським. Проте офіційно Москва цього не підтверджувала.

Reuters писало, що зустріч лідерів України та Росії може відбутися в Угорщині. А щодо тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна в Європі пропонують розглянути швейцарську Женеву чи столицю Італії Рим.