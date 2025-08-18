Міненерго: Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про нові поставки газу

Новини

Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про наступні поставки природного газу, а також веде перемовини про його накачування у свої підземні сховища нерезидентами.

Про це повідомила журналістам міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Інтерфакс-Україна.

Вона допустила, що нові поставки можуть відбутися ще до початку опалювального періоду: «Якщо встигнемо, новий контракт укладемо, тоді продовжимо».

Гринчук також звернула увагу, що ведуться перемовини щодо закачки газу нерезидентами в підземні сховища України та проєктів видобутку в межах Українсько-американського фонду відбудови.

«Ми працюємо з партнерами, у нас зараз тривають технічні консультації і щодо проєктів з нашими газовими сховищами, щоб збільшувати частку країн-партнерів у їхньому використанні, і щодо проєктів з видобутку в межах фонду відбудови», — сказала міністерка.

Гринчук зазначила, що Україна зараз «недалеко» від анонсованої урядом мети накопичити на початок опалювального сезону щонайменше 13,2 млрд м³, але розраховує й на більші обсяги газу.