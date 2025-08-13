Юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Про що говорили Зеленський, Трамп та лідери ЄС перед самітом на Алясці

Новини

Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС.

Мерц назвав пʼять основних позицій, які обговорили на зустрічі. Це:

Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після зустрічі Трампа і Путіна буде наступна.

Припинення вогню має стати першим кроком. Потім основні елементи мають бути узгоджені в рамковій угоді.

Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення; юридичне визнання окупованих територій не обговорюється.

Переговори мають включати надійні гарантії безпеки для Києва, а ЗСУ мають бути здатними захищати суверенітет України.

Переговори мають бути частиною трансатлантичної стратегії.

За його словами, лідери домовилися, що Трамп одразу після зустрічі з очільником Кремля спершу поінформує про її зміст Володимира Зеленського, а після того — європейських лідерів.

Зеленський сподівається, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню.

«Будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без волі нашого народу і попри Конституцію України», — додав президент.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях у Запорізькій та Херсонській областях.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.