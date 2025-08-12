NYT: Понад десять іноземних добровольців загинули через російський удар поблизу Кропивницького

Новини

Понад десять іноземних добровольців Головного управління розвідки загинули 21 липня, коли російська ракета влучила в їдальню навчального табору під час обідньої перерви. Це один з найсмертоносніших нападів на іноземних бійців за всю війну.

Про це пише New York Times із посиланням на трьох солдатів, один з яких був свідком удару.

Під час атаки постраждали новобранці зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. У ЗСУ NYT підтвердили, що внаслідок атаки загинули солдати, але відмовилася розкрити подробиці.

Під удар потрапив навчальний табір міжнародного легіону ГУР. Його представник сказав NYT, що поки триває розслідування, кількість жертв не можуть розкрити. Раніше офіційні українські джерела нічого не повідомляли про атаку.

Американський новобранець з Флориди сказав, що вибух був найгучнішим з усіх, що він коли-небудь чув. Він бачив щонайменше 15 загиблих і 100 поранених солдатів, які лежали на землі біля їдальні. Внаслідок удару також загорівся склад боєприпасів, що спричинило ще більше вибухів.

За словами джерела, перед ударом на базі не спрацювали сповіщення про повітряну тривогу, а після нього він виявив, що аптечок першої допомоги в їдальні не було. За словами двох інших іноземних добровольців, які проходили навчання в таборі, неналежна охорона викликала нарікання ще до удару. Збір солдатів для спільних обідів був небезпечним.