Австралія визнає Палестину у вересні

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що країна визнає Палетину на Генеральній асамблеї ООН у вересні, після аналогічних кроків Великої Британії, Франції та Канади.

Про це повідомляє ВВС.

Албаніз заявив, що Австралія отримала зобов’язання від Палестинської автономії, зокрема щодо демілітаризації, проведення загальних виборів і продовження визнання права Ізраїлю на існування.

«Рішення про створення двох держав — це найкраща надія людства розірвати коло насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі», — сказав він 11 серпня.

Албаніз уточнив, що рішення ухвалили після того, як його уряд отримав запевнення від президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса, що ХАМАС не братиме участі в процесі державотворення. Також Аббас засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, що стався 7 жовтня 2023 року.

Він додав, що цей крок також став результатом розмов із колегами з Великої Британії, Франції, Нової Зеландії та Японії впродовж останніх двох тижнів.

3 серпня в Сіднеї десятки тисяч людей вийшли на пропалестинську акцію та пройшли через міст Харбор-Брідж. Це сталося після того, як суд дозволив проведення демонстрації.

Палестинська автономія, яка контролює частину ізраїльсько-окупованого Західного берега, раніше заявила, що визнання державності свідчить про зростання підтримки права її народу на самовизначення.

Ізраїль, який зазнає дедалі більшого тиску з вимогою закінчити війну в Газі, заявив, що визнання палестинської держави «заохочує тероризм». 10 серпня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував країни, які збираються визнавати палестинську державність.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генеральної асамблеї ООН. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

21 липня 27 західних країн, включно з Великою Британією, Францією, Австралією та Канадою, виступили з жорсткою спільною заявою щодо дій Ізраїлю та закликали негайно припинити війну. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «останні рятівні канали, які ще утримують людей [у Газі] при житті, руйнуються». Він додав, що гуманітарні зусилля зазнають перешкод і перебувають під загрозою.