Баку звинуватило РФ в ударах по своїх енергообʼєктах в Україні. Медіа пишуть, що Азербайджан може зняти ембарго на поставки зброї

Азербайджан звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на енергетичні обʼєкти азербайджанської компанії в Україні.

Про це йдеться в повідомленні президента Азербайджану Ільхама Алієва за результатами розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Йдеться про удар по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одесі, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.

«Висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері», — наголосили в Адміністрації президента Азербайджану.

Тим часом азербайджанське медіа Caliber пише з посиланням на джерела, що якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційне Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на поставки озброєння Україні.