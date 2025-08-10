Сили оборони України звільнили від росіян населений пункт у Сумській області

Новини

Getty Images / «Бабель»

Сили оборони України звільнили й повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка Сумської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських військових.

Напередодні, 27 липня, стало відомо, що українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині. А в середині червня на Сумщині відбили Андріївку — сусіднє з Кіндратівкою село.

Що передувало

Володимир Зеленський 27 березня сказав, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня зазначив, що новий російський наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався.

На пресконференції 17 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ зосередила на Сумському напрямку понад 60 тисяч солдатів. А 15 травня уточнив, що мова про 67 тисяч бійців

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров 26 травня вперше повідомив про захоплення росіянами населених пунктів Сумщини. На той момент російська армія контролювала чотири села в Сумській області.

А 1 липня Генштаб уперше на своїх картах показав фронт на Сумщині та просування росіян у регіоні. Карта від 10 серпня виглядає так: