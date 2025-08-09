Axios: Представники США, України та ЄС планують зустрітися в Британії перед самітом Трампа і Путіна
- Ольга Березюк
Високопоставлені посадовці зі США, України й кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії, щоб виробити спільні позиції перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Росії Володимира Путіна.
Про це повідомили Axios три джерела.
Україна й кілька союзників по НАТО у приватних розмовах висловили занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.
Ідея особистої зустрічі у Великій Британії з’явилася під час телефонної конференції в п’ятницю, 8 серпня, між американськими, українськими та європейськими посадовцями. Логістика запропонованої зустрічі ще обговорюється, зокрема, хто саме візьме в ній участь.
- Наступного тижня, 15 серпня, Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Основна тема зустрічі — війна в Україні.
- Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. Однак сам Путін, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.
- WSJ пише, що Путін представив адміністрації Трампа свою мирну пропозицію: припинення вогню в обмін на виведення українських військ з Донецької області й заморозку лінії фронту.