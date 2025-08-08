НАБУ вимагає від СБУ оприлюднити матеріали у справі про держзраду своїх фахівців. Спецслужба відповіла

Новини

Media Center Ukraine

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос звернувся до СБУ з вимогою оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду фахівців Бюро.

Про це він сказав на брифінгу щодо результатів роботи НАБУ і САП у першому півріччі 2025 року.

«Двоє співробітників перебувають під вартою за звинуваченнями в державній зраді. Одразу було розпочато два внутрішніх службових розслідування в НАБУ та направлено звернення до СБУ з проханням надати матеріали, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу», — сказав Кривонос.

За його словами, 7 серпня він отримав відповідний лист від СБУ щодо одного з двох із затриманих працівників Бюро. Однак СБУ не дозволила оприлюднити надану інформацію.

«Я точно буду звертатись за додатковими матеріалами. Чекаю відповідь щодо іншого співробітника. Я буду просити дати дозвіл опублікувати надані матеріали, бо не вбачаю, що їх треба приховувати від суспільства, колективу Бюро та міжнародних партнерів. Також просив би СБУ опублікувати всі наявні матеріали щодо обох співробітників», — сказав Кривонос.

Тим часом в СБУ кажуть, що 7 серпня надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість підозр, оголошених двом працівникам НАБУ.

Там додали, що всі докази, які підлягають розголошенню, СБУ оприлюднила ще 21 липня. Решта становлять таємницю слідства.

Що ще кажуть у НАБУ і САП

Кривонос разом з очільником САП Олександром Клименком також вважають, що наступну медіакампанію з дискредитації цих антикорупційних органів можуть спрямувати безпосередньо на них.

«Ми знаємо, хто це організовує, хто це планує, хто це обговорює. Вчора знову розпочалося у тих самих телеграм-каналах така сама медіа-кампанія, яка була щодо бюро і САП. Тепер вона розпочалась щодо керівництва», — зазначив Кривонос.

Він стверджує, що, зокрема, звучать ідеї повернути звільнених раніше високопосадовців відомства на посади в НАБУ через судові рішення.

Голова САП Клименко також припускає, що після невдалої атаки новий тиск на антикорупційні органи може передбачати спробу замінити їх очільників на «залежних керівників».

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що під час слідчих дій вона може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.