Прокуратура хоче відсторонити голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка

Новини

Telegram

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

У прокуратурі кажуть, що подали клопотання після того, як захист Кириленка намагався усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду справи.

«Захисник посадовця у заяві про відвід вказав, що той може ухвалити рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав», — наголосили в прокуратурі.

У САП вважають, що відсторонення Кириленка необхідне, адже він може використати свою посади для впливу на суддю через рідню.