США ввели візові санкції проти посадовців палестинських організацій. У чому їх звинуватили

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США ввели візові санкції проти високопоставлених членів Палестинської автономії та «Організації визволення Палестини». Їх звинувачують у порушенні законів, резолюцій Ради безпеки ООН і «підтримці тероризму».

Про це повідомляє американський Держдеп.

У Держдепі вважають, що відомства не дотримуються взятих на себе зобовʼязань за двома американськими законами — про дотримання зобовʼязань «Організації визволення Палестини» (1989) і про мирні зобовʼязання на Близькому Сході (2002).

США бачить проблему в тому, що вони намагаються винести конфлікт з Ізраїлем на міжнародний рівень, зокрема через Міжнародний кримінальний суд та Міжнародний суд ООН. Також, на думку Держдепу, вони «продовжують підтримувати тероризм», зокрема через заклики до насильства, його прославляння (особливо у шкільних підручниках) та виплати й пільги для «палестинських терористів і їхніх родин».

До того ж в американському Держдепі вважають, що члени Палестинської автономії та «Організації визволення Палестини» ініціюють і підтримують дії в міжнародних організаціях, які суперечать їхнім попереднім обіцянкам підтримувати резолюції Радбезу ООН 242 і 338.

У Держдепі кажуть, що в інтересах США вжити заходів і притягнути ці організації до відповідальності за «невиконання своїх зобовʼязань і підрив перспектив миру».

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Палестину як державу визнали Норвегія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Вірменія. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генеральної асамблеї ООН. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними та такими, що грають на руку терористам.

«Це безрозсудне рішення слугує лише пропаганді ХАМАС і відкидає мир назад. Це ляпас жертвам подій 7 жовтня», — написав держсекретар США Марко Рубіо у відповідь на заяву президента Франції про намір визнати Палестину.