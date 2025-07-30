Франція і ще 14 країн підписали декларацію про готовність визнати Палестинську державу

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Франція і ще 14 країн підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина».

Документ називається «Нью-Йоркський заклик», його опублікував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Серед підписантів — Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Люксембург, Нова Зеландія, Португалія та Сан-Марино, які поки що не визнали незалежної Палестинської держави. Декларацію також підписали Ісландія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Словенія та Іспанія, які вже зробили це.

Перед завершенням триденної конференції ООН країни-учасниці заявили, що підтримують створення двох держав — Ізраїлю та Палестини — які мають жити пліч-о-пліч у мирі в безпечних і визнаних кордонах.

У заяві за підсумками конференції також наголосили, що сектор Гази має бути об’єднаний із Західним берегом під управлінням палестинської адміністрації.

Це відбувається на тлі тиску на Ізраїль, який продовжує війну в Газі. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон визнає Палестину у вересні, якщо Ізраїль не зупинить війну і не підтримає мирне врегулювання. Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив, що хоче визнати Палестинську державу, щоб сприяти прориву в переговорах.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними та такими, що грають на руку терористам.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Палестину як державу визнали Норвегія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Вірменія. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генеральної асамблеї ООН. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

21 липня 27 західних країн, включно з Великою Британією, Францією, Австралією та Канадою, виступили з жорсткою спільною заявою щодо дій Ізраїлю та закликали негайно припинити війну. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «останні рятівні канали, які ще утримують людей [у Газі] при житті, руйнуються». Він додав, що гуманітарні зусилля зазнають перешкод і перебувають під загрозою.