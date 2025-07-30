Трамп введе мито у 25% для Індії. Він пригадав її закупки російських енергоносіїв

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Президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мито у 25% для Індії з наступного місяця.

Про це політик повідомив у соцмережі Truth Social.

«Пам’ятайте: хоча Індія — наш друг, за всі ці роки ми мали з ними доволі небагато торгівлі, тому що їхні мита занадто високі — одні з найвищих у світі», — зазначив Трамп у публікації.

На його переконання, серед усіх країн Індія має «найжорсткіші й найнеприємніші» торговельні бар’єри, не пов’язані з тарифами.

«Також Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії та є найбільшим покупцем російської енергії разом із Китаєм — у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Усе це — не добре!» — додав американський президент.

У звʼязку з цим з 1 серпня 2025 року Індія сплачуватиме збільшене мито, а також штраф за все вищезазначене.

Індія купляє нафту у Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія стала головним покупцем російської нафти, яку доставляють морем. Це сталося тому, що країни Заходу відмовилися від її імпорту. У травні очікували, що Нью-Делі імпортуватиме понад 2,1 мільйона барелів щодня. Це стало можливим завдяки тому, що після січневих санкцій США до перевезення нафти залучили нові танкери.

У травні 2025 року агентство Bloomberg писало, що танкери під американськими санкціями зʼявилися серед кораблів, які постачають російську нафту до Індії. Тоді на нафтопереробний завод країни доставили приблизно мільйон барелів нафти РФ марки Sokol.

Мита Дональда Трампа

Президент США 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонував не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

Незабаром американський президент сказав, що Сполучені Штати і Європейський Союз досягли рамкових домовленостей щодо торговельної угоди. Трамп оголосив про запровадження загального мита у 15% на імпорт з 27 країн блоку.

Що стосується КНР, 29 липня тривав другий день переговорів американських і китайських посадовців у столиці Швеції Стокгольмі. Сторони хочуть вирішити давні економічні суперечки.