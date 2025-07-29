Трамп: У Росії є 10 днів на угоду про припинення вогню в Україні — інакше США введуть нові мита й санкції

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон запровадить нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню.

Про це він сказав журналістам, передає NBC News.

«І я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він [Путін], очевидно, ймовірно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита. І різні речі, які ми введемо, це може вплинути на них, а може й не вплинути, але могло б», — наголосив Трамп.

Напередодні, 28 липня, Дональд Трамп заявив, що планує скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну для досягнення перемир’я в Україні, бо розчарувався в ньому. Так політик намагається посилити тиск і змусити РФ припинити війну в Україні.

Перед цим американський президент висловив розчарування тим, що лідер РФ відмовляється погодитися на припинення вогню, й оголосив про хвилю поставок зброї Україні, включно із зенітно-ракетними комплексами Patriot.

Джерела Reuters вважають, що Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його умови для миру. Співрозмовники переконані, що він не злякався погроз Дональда Трампа стосовно посилення санкцій, а його територіальні вимоги можуть розширитися в міру просування російських військ.

Позиція Трампа стосовно санкцій проти РФ

Кілька місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважав санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, писало Reuters.

За словами посадовців Білого дому, Трамп розглядав санкції як ескалацію напруженості з Москвою. Однак його помічники додають, що розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після травневих руйнівних російських атак по Україні Трамп почав серйозно розглядати можливість ввести санкції проти РФ.

Санкційний законопроєкт, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем та підтриманий 85 сенаторами, надає Трампу повноваження запровадити вторинні тарифи в 500% на товари з таких країн, як Китай, Бразилія та Індія, що досі купують енерготовари з Росії.