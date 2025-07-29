Велика Британія може визнати державу Палестина вже восени

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Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що країна визнає державу Палестина у вересні, якщо Ізраїль не погодиться на припинення вогню і створення двох держав.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд Сполученого Королівства оприлюднив офіційне резюме засідання щодо ситуації в секторі Гази, яке відбулося у вівторок, 29 липня. Зокрема, Стармер зазначив, що через «все більш нестерпну ситуацію в Газі та зменшення перспектив мирного процесу настав час зробити наступний крок».

Лондон визнає Палестину у вересні 2025 року — до початку Генеральної асамблеї ООН, — за кількох умов. Це станеться, якщо Ізраїль:

не вживе заходів, щоб «припинити жахливу ситуацію в Газі»;

не досягне режиму припинення вогню;

не відмовиться чітко від анексії на Західному березі;

не дасть зобовʼязань щодо довготривалого мирного процесу, який призведе до створення двох держав.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, підписати угоду про припинення вогню, роззброїтися та визнати, що ХАМАС не впливатиме на уряд Палестини.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Палестину як державу визнали Норвегія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Вірменія. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні, на сесії Генеральної асамблеї ООН. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.