Новини

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні, на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про своє рішення він написав в X.

Заява Макрона відбулась на тлі нового наступу Ізраїлю в секторі Гази. Військові атакують місто Дейр-ель-Балах, яке раніше не зазнавало масованих руйнувань. За даними ООН, майже 87,8% території сектора зараз перебувають під наказами Ізраїлю про евакуацію або в межах ізраїльських мілітаризованих зон. У результаті цього 2,1 мільйона людей стиснуті на території площею майже 46 квадратних кілометрів. Це приблизно дорівнює площі Ужгорода, в якому проживають 114 000 людей.

21 липня 27 західних країн, включно з Великою Британією, Францією, Австралією та Канадою, виступили з жорсткою спільною заявою щодо дій Ізраїлю та закликали негайно припинити війну. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що «останні рятівні канали, які ще утримують людей [у Газі] при житті, руйнуються». Він додав, що гуманітарні зусилля зазнають перешкод і перебувають під загрозою.

Статус Палестини

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Палестину як державу визнали Норвегія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Вірменія. Тим часом парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.